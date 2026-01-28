メ～テレ（名古屋テレビ） 将棋の竜王就位式が都内で開かれ、藤井聡太六冠と師匠の杉本昌隆八段が息の合ったトークを繰り広げました。 2025年の竜王戦七番勝負は藤井聡太六冠が5連覇を達成して史上最年少の23歳3カ月で永世竜王の資格を獲得しました。 28日に都内で開かれた竜王就位式では師匠の杉本昌隆八段とのトークショーが。 5年前に初めて竜王のタイトルを獲得した日が実は師匠の誕生日だっ