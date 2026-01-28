米国防総省の元中国担当局長が中国中央軍事委員会の張又侠副主席の失脚により中国軍の誤判断を招く可能性が大きくなったと懸念した。米国防総省で中国・台湾・モンゴル担当局長を務めたドリュー・トンプソン氏は26日、個人チャンネルに「張副主席は別の人民解放軍将軍と明確に違った」として直接会った経験談を公開した。トンプソン氏は「張又侠の参戦経験、自信、知恵、そして一生をかけて中国と共産党を守るという献身が彼を守る