スウェーデンのクリステション首相が「英国とフランスから核抑止力を保護される案を議論中」と明らかにした。北大西洋条約機構（NATO）で米国の安全保障に依存した既存の体制から抜け出そうとする試みと分析される。英テレグラフによると、クリステション首相は「現在英仏と『核の傘』を協議している」と明らかにした。ただ「まだ具体的な提案や日程に合意してはいない。議論はとても初期の段階」と強調した。スウェーデンはNATO加