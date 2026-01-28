トヨタ自動車は28日、プリウスの一部について、走行中にドアが開くおそれがあるとして国にリコールを届け出ました。 【写真を見る】走行中に“ドア”が開くおそれ… トヨタ自動車が「プリウス」約24万台をリコール 不具合2件も事故は確認されず リコールの対象は2022年から2025年11月にかけて製造されたプリウスで、あわせて約24万台です。国土交通省によりますと、後部ドアのスイッチ付近に水がたまった状態