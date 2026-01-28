米アマゾン・コムのロゴ（AP＝共同）【ニューヨーク共同】米アマゾン・コムは28日、全社で約1万6千人の人員削減を実施すると発表した。昨年10月にも、1万4千人を削減すると発表しており、人工知能（AI）の活用による業務効率化が背景にあるとみられる。一連の人員削減は計3万人規模に達する。対象となる米国従業員には90日間の猶予を与え、社内での配置転換や退職金支払いによる再就職支援を進める方針だ。アマゾンはAIなど