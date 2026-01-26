総務省は２７日夜、衆院選公示日前日の２６日現在の選挙人名簿登録者数（有権者数）を発表した。国内と在外を合わせた総数は１億３５１万７１１５人で、２０２４年の前回選から６６万２１６０人減った。有権者数が最も多いのは東京の１１６１万２１９２人で、神奈川の７７２万１１１５人、大阪の７２６万５１８５人と続いた。最少は鳥取の４４万６２０２人で、次いで島根の５３万４２５５人、高知の５６万６４２５人だった。