ボートレース尼崎の「第７４回センタープール杯争奪ニッカングローリー賞競走」が２９日に開幕する。田中和也（４１＝大阪）はエンジン抽選で２連率３５％、４優出１Ｖの３号機を手にした。前節のＰＧＩ「ＢＢＣトーナメント」ではボートレース界屈指の調整名人・馬場貴也と組んで準決勝戦まで進んだエンジンだ。特訓後は「悪くはなかったのですが、ペラの形が思いもよらないトリッキーな形で…。馬場さんじゃなかったら形を