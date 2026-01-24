【PG UNLEASHED 1/60 νガンダム】 発売元：BANDAI SPIRITS 発売日：2026年1月31日 価格：66,000円 ジャンル：プラモデル サイズ：全高約370mm（フィン・ファンネル装備時約557mm） 今回レビューするのは「PG UNLEASHED 1/60 νガンダム」です。このモビルスーツは、ガンダム史上初となったオリジナル劇場作品『機動戦士ガン