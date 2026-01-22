【G19 Gen5 MOS】 1月29日 発売 価格：25,080円 東京マルイは、ガスブローバック「G19 Gen5 MOS」を1月29日に発売する。価格は25,080円。 本商品は、別売りの「マイクロプロサイト」を搭載可能な「MOS（=モジュラー・オプティック・システム）」仕様のG19 Gen5。スライドフロント部の面取りやセレーションの追加だけでなく、フィンガーチャンネルのな