【ニューヨーク共同】28日のニューヨーク株式市場のダウ工業株30種平均はもみ合う展開となり、午前10時現在は前日比2.15ドル安の4万9001.26ドルを付けた。連邦公開市場委員会（FOMC）が午後に当面の金融政策を発表するのを控え、様子見気分が強かった。