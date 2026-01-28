福岡県警折尾署は28日、遠賀町鬼津付近の路上で同日午前7時半ごろ、小学生男児が歩行中、見知らぬ女から「車に乗る？」と声をかけられる事案が発生したとして、防犯メールで注意を呼びかけた。女は年齢や服装は不明、白色の軽四輪乗用車に乗っていたという。