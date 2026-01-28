東京・上野動物園を出発したジャイアントパンダの「シャオシャオ」と「レイレイ」が中国に到着しました。日本時間の28日午前2時、ジャイアントパンダの「シャオシャオ」と「レイレイ」を乗せた飛行機が中国に到着しました。その後はトラックで四川省・雅安の「ジャイアントパンダ保護研究センター」へ向かいました。空港到着からおよそ4時間。無事、保護センターに到着しました。沿道には日本人の姿も…到着を見守った人「無事に着