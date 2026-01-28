ボートレース福岡の「和風ダイニングかっぱドリーム杯」は２８日、予選３日目が行われた。現行エンジンが使い納めとなる今シリーズ。生方靖亜（２５＝群馬）はエースと評される５０号機を手にして注目度も急上昇だ。ここまで２、５、１、２、３着。得点率１１位で予選最終日に臨む。「伸び寄りにペラを叩いて反応はしていた。スタートを放った分、出切らなかったけど調整に反応があるし、エンジンはいい」と手応えを口にす