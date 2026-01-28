鹿児島県鹿屋市で今月２５日、自宅を出たまま行方が分からなくなっていた高齢男性（８５）が２８日午前、自宅近くの山中で遺体で発見されました。 遺体で発見されたのは、鹿屋市郷之原町の無職・郷原辰義さん（８５）です。 鹿屋警察署によりますと、郷原さんは今月２５日午後１時ごろ、同居する親族が自宅にいないことに気づき、夕方、警察に届け出ていました。 警察や消防などが行方を捜していましたが、２８日午前１１時ご