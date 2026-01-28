先ほどカナダ中銀が金融政策の結果を公表し、大方の予想通りに政策金利を据え置いた。声明でも「政策金利は依然適切。見通しが変化すれば対応準備」としており、前回とほぼ変化はない。どちらにも可能性を残す内容。 これを受けてカナダドルの反応はいまのところ限定的で、ドルカナダは１．３５４０加ドル付近、カナダ円は１１２円台後半での推移となっている。 USD/CAD1.3552CAD/JPY112.79 MINKABU PRESS編集