・政策金利は依然適切。 ・見通しが変化すれば対応準備。 ・予測期間中のインフレは２％目標に接近。 ・成長予測はほぼ変更なし。２６年は１．１％、２７年は１．５％。 ・次回利上げの時期と方向性は予測困難。 ・予測に高い不確実性。結果の幅は広い。 ・税制変更の影響を除けば、９月以降インフレは減速。 ・ＵＳＭＣＡ（米国・メキシコ・カナダ協定）の見直しが不確実性の主因。 ・２５年ＧＤＰを１．７％に上方修正。