1999（平成11）年1月29日、個人消費の喚起と経済の活性化を狙った「地域振興券」が、全国のトップを切って島根県浜田市で交付された。15歳以下の子どもを持つ世帯主らに、額面千円の商品券を2万円分配布。4月にかけて全国の自治体で支給され、交付額は約6200億円に上ったが、景気回復効果は疑問視された。