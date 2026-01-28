通販大手のアスクルは中間決算を発表し、最終的な損益が66億円の赤字に転落しました。2025年10月に発生したサイバー攻撃によるシステム障害への対応費用として、52億円の特別損失を計上したことなどが響きました。商品の受注出荷などのサービスは再開していますが、1年間の業績予想についてはこれまでの予想を取り下げ未定とすると発表しました。