こちらは、ハッブル宇宙望遠鏡（HST）が観測した渦巻銀河「NGC 5037」。おとめ座の方向、約1億5000万光年先にあります。明るい中心部分を取り囲むガスと塵（ダスト）の構造が、銀河円盤の斜め上のアングルから精細に捉えられています。【▲ ハッブル宇宙望遠鏡（HST）の広視野カメラ3（WFC3）で観測した渦巻銀河「NGC 5037」（Credit: ESA/Hubble & NASA, D. Rosario; Acknowledgement: L. Shatz）】この画像は、ハッブル宇宙