衆議院選挙の論戦が始まりました。各党は公約で何を掲げているのか、26日夜は消費税の訴えについて、フジテレビ・三嶋唯久上席解説委員が解説します。今回の選挙は、与野党がそろって消費税減税や廃止を訴える、かつてない選挙となっています。争点は「食料品に限定」するか「一律に減税」するか、「2年限定」か「期限なしの恒久減税」か。さらには、「減税」か、「消費税そのものの廃止」かです。自民党と日本維新の会の公約は、