中国メディアの快科技は26日、中国の100世帯当たり自動車保有台数が2025年末時点で前年末比1．7台増の52．9台だったとする国家統計局の発表を引用し、「この数字は半数以上の世帯に自動車があることを意味する」と伝えた。記事によると、25年末時点の全国の総人口は14億489万人で、概算の1000人当たり自動車保有台数は260台。記事はまた、公安部のまとめによると、25年の全国の機動車保有台数は4億6900万台に達し、うち自動車が3億