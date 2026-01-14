衆院選（２月８日投開票）の政策や公約を巡るＳＮＳ上の関心は「消費税」「物価高」に集まっていることが、読売新聞によるＸ（旧ツイッター）の投稿データの分析で浮かび上がった。「外国人」に関する投稿も、昨夏の参院選に続き多くなっている。分析したのは、各党の公約や政策に関する１０のワード（消費税、物価高、積極財政、安全保障、外国人、議員定数、憲法改正、副首都、外交、子育て）。２１〜２７日（公示日）の１週