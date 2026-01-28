ボートレース徳山の「デイリースポーツ杯争奪戦」は２８日、４日間の予選を終了。準優勝戦に進むベスト１８が決定した。大山千広（２９＝福岡）は予選最終日となる４日目を６、３枠で３、２着。３日目の待機行動違反による減点７を跳ねのけ、予選を９位で突破した。後半１２Ｒはイン今垣光太郎を全速連打で２周２Ｍまで追いかけ回す好ファイトだった。「仕上がりました。回った後の押し、グリップ感がきた。乗り心地や、つなが