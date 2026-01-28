国内では2026年1月30日の午前11時から発売がスタートするAMDの最新CPU「Ryzen 7 9850X3D」。大ヒットCPU「Ryzen 7 9800X3D」からブーストクロックを400MHz向上させた強化版だ。Ryzen 9 9950X3D、Ryzen 7 9800X3D、Core Ultra 9 285Kを交えて、その実力を検証していこう。Ryzen 7 9850X3Dの性能をテストするRyzen 7 9800X3Dからブーストクロックを向上Ryzen 7 9850X3Dは、AMDのZen 5アーキテクチャを採用し、3D V-Cacheを搭載する「