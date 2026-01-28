２６日、北京市懐柔区にある中国科学院物理研究所の極限環境総合研究施設・極低温強磁場量子振動実験ステーションで、全超伝導ユーザー磁石の中心磁場強度が３５・６テスラに達したことを示すコンピューターの画面。（北京＝新華社記者／金立旺）【新華社北京1月28日】中国科学院は27日、中国の研究チームが国家重要科学技術インフラ「極限環境総合研究施設」を活用し、中心部の磁場強度が35.6テスラに達する全超伝導ユーザー磁