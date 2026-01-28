歌手・華原朋美（５１）が２６日付でＳＮＳに「髪切っちゃった」とショート髪で激変した全身ショットを投稿した。「ロングヘアは大好きだけど子育てしていると巻いたりする時間も無くなっちゃう」と記している。オン眉でパッツンのスタイルで、白ニットに黒タイツ姿。昨秋ライブに合わせて、ダイエットで復活した、２０代のスリムスタイルを披露している。「朋ちゃんがショートなの初めて見ました！」「凄く雰囲気変わりま