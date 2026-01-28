ドコモショップで資産運用のサポートが始まります。NTTドコモと子会社のマネックス証券は、全国のドコモショップで顧客の資産運用をサポートするサービスを開始すると発表しました。証券外務員の資格を取得したドコモショップのスタッフが、証券総合取引口座の開設やNISAの申し込みなどに関するスマートフォンの操作や設定を対面でサポートします。個別の金融商品の相談は対象外となりマネックス証券が対応を引き継ぎます。29日か