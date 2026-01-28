貴州省畢節（ひっせつ）市威寧イ族回族ミャオ族自治県にある仙水窩農業太陽光発電所の一角。（２０２５年７月３日撮影、貴陽＝新華社記者／陶亮）【新華社北京1月28日】中国国家能源（エネルギー）局が28日発表した2025年末時点の全国の発電設備容量は、前年末比16.1％増の38億9千万キロワットだった。このうち、太陽光発電は35.4％増の12億キロワット、風力発電は22.9％増の6億4千万キロワットを占めた。