UGGから“LOVE”をテーマにしたバレンタインデー限定コレクションが登場。ハートモチーフやロマンティックなディテールを散りばめたデザインは、履くだけで気分までときめくラインナップです。定番モデルを甘くアップデートしたシューズに加え、春を先取りできるピンクカラーアイテムも充実。自分へのご褒美にはもちろん、大切な人へのギフトにも選びたくなる特別なコレクション