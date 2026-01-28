女優の稲垣来泉が、２８日発売の雑誌「Ｂ．Ｌ．Ｔ．」（東京ニュース通信社）３月号で連載をスタートした。４歳から役者として活動し、すでに１０年以上のキャリアを持つ稲垣は、ＮＨＫ連続テレビ小説３作品に出演経験があるベテラン。雑誌「ニコラ」（新潮社）の専属モデルとしても活躍している。新連載「くるみのる」は、女優としての「被写体表現」がテーマ。タイトル「くるみのる」の“る”は、動詞の「Ｄｏ」を意味する