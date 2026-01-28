「ドルは好調だ」というアメリカのトランプ大統領のドル安“容認”発言で、円相場で円高が加速し、一時1ドル＝152円台前半をつけました。外国為替市場の円相場は、日本時間の28日未明、一時1ドル＝152円台前半と、約3カ月ぶりの円高水準をつけました。この動きはトランプ大統領の発言を受けたものです。トランプ大統領：（Q.最近のドル相場は下落しすぎか？）そう思わない。ドルの価値は素晴らしい。国の現状が示している。トラン