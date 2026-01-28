ボートレース芦屋の「山口シネマ杯」は２８日、予選２日目が行われた。乙藤智史（５８＝東京）が桁違いのパワーを見せている。２日目前半１Ｒはインから危なげなく逃走。後半８Ｒは３コースから内２艇に抵抗すら許さない鮮やかなまくりでシリーズ３勝目をゲットした。初日も４、６枠で１、２着。４戦３勝２着１本での予選折り返し。機率５０％を誇る相棒のエース９号機も快調で対戦相手も?お手上げ?状態だ。乙藤自身も「出し