女子プロレス「マーベラス」２８日の新木場大会で凛（３２）が、５月５日の横浜ＢＵＮＴＡＩ大会での引退を発表した。凛は「門倉凛」のリングネームで２０１６年５月の旗揚げ戦でデビュー。２０２３年１月に一度マーベラスを退団し、夫とともにカナダに移住していたが、昨年１２月の新木場大会で３年ぶりに復帰していた。この日は青木いつ希とのタッグ「青木と門倉」で「スパークラッシュ」のＳａｒｅｅｅ＆彩羽匠と激突。Ｓ