ピボット分析東京時間（23:03現在） ドル円 現値152.95高値153.07安値152.18 154.18ハイブレイク 153.62抵抗2 153.29抵抗1 152.73ピボット 152.40支持1 151.84支持2 151.51ローブレイク ユーロ円 現値182.84高値183.57安値182.58 184.40ハイブレイク 183.99抵抗2 183.41抵抗1 183.00ピボット 182.42支持1 182.01支持2 181.43ローブレイク