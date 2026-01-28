きょうの為替市場、ドル安・円高の動きが一服し、ドル円は一時１５３円台まで買い戻される場面も見られた。先週の１９日以降、今週まででドル指数は３％超急落しており、さすがに過熱感も出ている。ドル指数のＲＳＩは２２まで低下しており、売られ過ぎの３０を大きく下回っている状況。自律反発のドル買い戻しが出てもおかしくはない。 それでも市場では、ドルの弱気の虫が再度鳴り始めたようだ。もともと今年のドルを弱気