【ソウル＝仲川高志】韓国の半導体大手ＳＫハイニックスは２８日、２０２５年通期の決算を発表した。売上高は前年比４６・８％増の９７兆１４６７億ウォン（約１０兆４０００億円）、本業のもうけを示す営業利益は約２倍の４７兆２０６３億ウォン（約５兆円）となり、いずれも過去最高だった２４年を大きく上回った。人工知能（ＡＩ）関連の半導体需要の急増が追い風となり、業績を押し上げた。韓国の聯合ニュースによると、サ