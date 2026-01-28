熱烈な日本ハムファンで知られるモーニング娘。’２５・牧野真莉愛が２８日、自身のインスタグラムを更新。「Ｈａｐｐｙｂｉｒｔｈｄａｙｔｏつーたん！」などとつづり、この日、５４歳の誕生日を迎えた日本ハム・新庄剛志監督との２ショットを投稿した。「ＬＯＶＥ♥ＳＨＩＮＪＯまりあより」と熱烈な新庄愛を表現した牧野には、フォロワーから「新庄さんお誕生日おめでとう勝負の年、一緒に応援がんばろうね