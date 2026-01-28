俳優の小野原幸一が２８日、俳優業を引退することを発表した。自身のインスタグラムを更新し「大切なご報告」と題して文章をアップ。「３２歳の誕生日を迎え皆様にご報告があります。初めて舞台に立ったのは20歳一度役者を離れたのを含めても約10年僕、小野原幸一は2025年7月に【役者】という人生に幕を下ろしました」とすでに昨年７月に役者の世界から離れていたことを明かした。さらに「プロとして舞台に立つ、映像作