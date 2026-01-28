【新華社北京1月28日】中国国務院台湾事務弁公室の張羗（ちょう・かん）報道官は28日の記者会見で、台湾日本関係協会の会長に就任した謝長廷（しゃ・ちょうてい）が台湾と日本の友好関係を共同体へ昇華させると発言し、台湾海峡両岸のネットユーザーから批判を浴びたとの質問に対し、台湾を50年間植民統治し、筆舌に尽くしがたい罪を犯した日本は、台湾問題で中国人民に対する歴史の罪責を負っていると指摘。発言は歴史を