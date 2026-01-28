２８日、ソロモン会長兼ＣＥＯ（左）と会見する丁薛祥氏。（北京＝新華社記者／高潔）【新華社北京1月28日】中国の丁薛祥（てい・せつしょう）共産党中央政治局常務委員・国務院副総理は28日、米ゴールドマンサックスのデービッド・ソロモン会長兼最高経営責任者（CEO）と北京で会見した。