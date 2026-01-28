アメリカのトランプ大統領は、イランに対する大規模な攻撃の可能性を示し、核開発問題の解決に向けた交渉に応じるよう迫りました。アメリカのトランプ大統領は28日、自身のSNSで原子力空母エイブラハム・リンカーンが先導する「巨大な艦隊がイランへ向かっている」と投稿しました。「ベネズエラの時と同様に必要なら迅速かつ暴力的に任務を遂行する準備ができている」としたうえで、イランに対して、核開発問題の解決に向けた交渉