世界トップレベルの研究を支援する「国際卓越研究大学」の事業に申請している東京大学。教授の逮捕を受けて開かれた28日の会見で、申請取り下げの考えがないかを問われた藤井輝夫総長は「特別なことは考えていない」と述べ、引き続き認定を目指す姿勢を示しました。10兆円規模のファンドの運用益で大学を支援する「国際卓越研究大学」をめぐっては、2024年に東北大学が認定され、2025年12月の有識者会議で東京科学大学と京都大学が