2.5次元アイドルグループ・いれいすの初兎さんが25日、東京・豊洲PITにて2度目となるワンマンライブ『初兎 2ndワンマンライブ -LAST EDEN-』を開催。オープニングから終幕まで一貫した物語性で構成され、観客を深い没入体験へと誘いました。黒龍がオーディエンスを王城へ誘うオープニング映像により、一気に場内は神聖な雰囲気になり、スクリーンのなかの初兎さんに目を奪われていると、舞台上に3次元の本人が登場。玉座に堂々と腰