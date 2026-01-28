車を購入して保有するためには、購入代金のほかに保険料や駐車場代、ガソリン代、車検費用など多くの維持費がかかります。今回は、車を保有すると年間でどのくらいお金がかかるのか、確認していきましょう。 車の購入費用以外にかかるもの まずは、車の購入費用以外に必要となる維持費をチェックしていきましょう。例えば、日産セレナの場合、グレードなどによっても異なりますが、1年間に必要な維持費は、以下の通