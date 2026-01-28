「ドラゴンボールＺ」の魔人ブウ役などで知られる声優の塩屋浩三（しおや・こうぞう）さんが今月２０日に亡くなった。７１歳だった。所属する青二プロダクションが２８日に公式サイトで報告した。訃報を受け、同じ青二プロ所属で「ドラゴンボールＺ」のピッコロ役で共演していた声優の古川登志夫（７９）が後輩の塩谷さんを追悼した。古川は２８日、「■魔人ブウ………が……」の書き出しで自身のＸ（旧ツイッター）を更新。