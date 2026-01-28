苺スイーツ専門店 ICHIBIKO（いちびこ） から、2026年のバレンタイン限定スイーツが登場♡旬の苺「ミガキイチゴ」とチョコレートの絶妙な組み合わせを楽しめるパフェやケーキ、オンライン限定アイテムが勢揃い。贅沢な果実の甘さにチョコのほろ苦さをプラスしたこの季節だけのラインナップは、自分へのご褒美や大切な人へのギフトにもぴったり♪店頭ではもちろん、オンラインストアでも注文できます