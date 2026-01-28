【ニューヨーク共同】28日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午前8時40分現在、前日比49銭円安ドル高の1ドル＝152円63〜73銭を付けた。ユーロは1ユーロ＝1.1958〜68ドル、182円62〜72銭。トランプ米大統領が主要通貨に対する最近の米ドルの下落を問題視しないと発言し、27日にドル売りが加速。この反動で、利益確定の円売りドル買いが先行した。