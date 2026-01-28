俳優でアーティストのNOAが主演を務める、MBSドラマ特区『救い、巣喰われ』(2月12日スタート毎週木曜24:59〜)のポスタービジュアルと追加キャストが28日、公開された。MBSドラマ特区『救い、巣喰われ』同作は、電子コミック累計50万部を突破している同名コミックの実写化。日本だけでなく韓国でも読者を魅了しており、芸能界の裏側を舞台に登場人物たちが次々闇落ち、変貌していくヤンデレ系ラブ・サスペンス。仲間の嫌がらせに