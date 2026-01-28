マイナビ出版が運営する電子書籍ストア「Tech Book Zone Manatee」では、1月29日（木） まで年末年始大感謝祭を延長開催中。インプレス／C&R研究所／マイナビ出版発行の700タイトルを超えるIT書籍の電子版を最大90％オフで購入可能だ。Tech Book Zone Manatee 年末年始大感謝祭（1月29日まで）この年末年始大感謝祭も最終週を迎え、Manateeでは参画出版社別の売れ筋書籍ランキングが公開されている。ランクインした書籍のジャ