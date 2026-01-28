＊カナダ中銀政策金利 23:45 予想2.25％前回2.25％ このあと日本時間２３時４５分にカナダ中銀が金融政策の結果を公表する。市場では、政策金利を現行の２．２５％に据え置くことが確実視されている。 先週発表の１２月分の消費者物価指数（ＣＰＩ）は、総合指数が前年比で予想以上に上昇したものの、コア指数は鈍化していた。価格上昇の主因は航空運賃に集中していたこともあり、全体のインフレは落ち着きを示し